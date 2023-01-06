“Amansız elli” soğukları mı geliyor? Bu kış kar daha mı az yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de son 52 yılın en sıcak aralık ayı yaşandı. "Amansız elli" soğukları mı geliyor? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelede bulundu.

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