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“Amansız elli” soğukları mı geliyor? Bu kış kar daha mı az yağacak?

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 10:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de son 52 yılın en sıcak aralık ayı yaşandı. "Amansız elli" soğukları mı geliyor? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelede bulundu.
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