12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Amanoslar'da meteor yağmuru yaşandı! Eşsiz görüntüler ortaya çıktı
2024 yılının en yoğun meteor yağmuru geçtiğimiz gün gece saatlerinde Türkiye'den gözlemlendi. En önemli gökyüzü olaylarından biri olan Perseid yağmuru Hatay'da eşsiz görüntülere sahne oldu. Amanos dağlarında rahatlıkla izlenen meteor yağmuru görünümüyle mest etti. NASA, Türkiye'den de gözlemlenebilen meteorlar için saatte yaklaşık 100 meteor beklediğini açıklamıştı.