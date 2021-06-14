Amanos Dağları'nda ters lale türü keşfedildi! Bilim dünyasına tanıtıldı

Ege ve Aksaray üniversitelerinden öğretim üyeleri, Amanos Dağları'nın Hatay sınırında tespit ettikleri yeni bir ters lale türünü bilim dünyasına tanıttı. Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, "Son zamanlarda küresel iklim değişiklikleri özellikle soğanlı yumrulu bitkileri çok etkiliyor. Bu nedenle bölgede öncelikli olarak yerel yönetim ve halk bitkiye sahip çıkarak koruma çalışmalarını başlatmalıdır" dedi.