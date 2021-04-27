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Aman dikkat! Profesör uyardı: Koronavirüs salgınının artmasına neden oluyor

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Giriş: 27.04.2021 14:30
Güncelleme:27.04.2021 14:41
Enfeskiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Alışveriş merkezi, oteller, toplu taşıma, hastane, banka gibi yerlerde serinlemek için kullanılan klimalar koronavirüs salgınının artmasına neden oluyor. Bu nedenle başta toplu alanlar olmak üzere evlerde bile doğal havalandırma olan cam açma yöntemi kullanılmalı" dedi.
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