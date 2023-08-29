Alzheimer’daki bağırsak gerçeği! Mide koruyucu ilaçlara dikkat

Dünyada milyonlarca insan özellikle son yıllarda çok sık bir şekilde mide koruyucu ilaçlar kullanıyor. Ancak yapılan son araştırmalara göre uzun süre mide koruyucu ilaç kullanmak Alzheimer hastalığı riskini artırıyor. İşte detaylar…

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