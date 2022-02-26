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Alzheimer hastası dehşet saçtı! Aldatıldığını düşünüp eşinin boğazını kesti

İHA
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Giriş: 26.02.2022 10:17
İzmir'de alzheimer hastası 59 yaşındaki Vedat E., kendisini aldattığını iddia ederek eşi Vasfiye E.'yi sırt ve boyun kısmından birçok kez bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Vedat E. bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ve evde bir mektup bıraktığı öğrenildi.
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