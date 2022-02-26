26 Şubat 2022, Cumartesi
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Alzheimer hastası dehşet saçtı! Aldatıldığını düşünüp eşinin boğazını kesti
İzmir'de alzheimer hastası 59 yaşındaki Vedat E., kendisini aldattığını iddia ederek eşi Vasfiye E.'yi sırt ve boyun kısmından birçok kez bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Vedat E. bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ve evde bir mektup bıraktığı öğrenildi.