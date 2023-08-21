21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Altyapı çilesi Ali Poyrazoğlu’nu isyan ettirdi: Bodrum kimliğini ve marka değerini yitirdi
Bodrum'un altyapı çilesi usta oyuncu Ali Poyrazoğlu'nu isyan ettirdi. Yaşanan kaos nedeniyle önümüzdeki yaz Karadeniz'e gideceğini belirten Poyrazoğlu, Bodrum'un marka değerini ve kimliğini yitirdiğini belirtti. "Trafik, aşırı pahalılık, susuzluk beni bezdirdi. Doğanın dengesi de bozuldu" diyen oyuncu, mahalle arasında iki defa domuz saldırısına uğradığını söyledi..