08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Altında bir tarihi rekor daha!
Altında bir tarihi rekor daha!

Altında bir tarihi rekor daha!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 22:43
Altın, yeniden gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Gram altın 5 bin 800 lirayı aşarak tarihi bir rekor kırdı. Peki bu durdurulamayan yükselişin nedeni ne? Uzmanlar, önümüzdeki döneme dair hangi tahminlerde bulunuyor?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altında bir tarihi rekor daha!
Temizlik için gittiği evde taciz iddiası
Temizlik için gittiği evde taciz iddiası
Eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçaklayan zanlı yakalandı
Eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçaklayan zanlı yakalandı
Şarkıcı Güllü’nün evinde bilirkişi heyeti inceleme yaptı
Şarkıcı Güllü'nün evinde bilirkişi heyeti inceleme yaptı
Altında bir tarihi rekor daha!
Altında bir tarihi rekor daha!
Çekici kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Çekici kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Samsun’da 9 katlı binanın çatı katında yangın
Samsun’da 9 katlı binanın çatı katında yangın
Kansere yenik düşen polis memuru toprağa verildi
Kansere yenik düşen polis memuru toprağa verildi
Tır yan yola uçtu, 2 aracı ezdi
Tır yan yola uçtu, 2 aracı ezdi
Kedi taşıma çantasında 2 Kilo 300 Gr uyuşturucu
Kedi taşıma çantasında 2 Kilo 300 Gr uyuşturucu
Oğlum bayrama gelecekti, geldi ama tabutla geldi
"Oğlum bayrama gelecekti, geldi ama tabutla geldi"
Uludağ’da ilk kar yağışı böyle görüntülendi
Uludağ'da ilk kar yağışı böyle görüntülendi
Havaya ateş açan 5 kişi kıskıvrak yakalandı
Havaya ateş açan 5 kişi kıskıvrak yakalandı
Daha Fazla Video Göster