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Altınbeşik Mağarası 2004 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi rekorunu kırdı

Altınbeşik Mağarası 2004 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi rekorunu kırdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 10:24
Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yer altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayarak ziyaretçi rekoru kırdı. Mağarayı 2023 yılında 130 bin kişi ziyaret ederken bu yıl ise yılın ilk 8 ayında 140 bin ziyaretçiyi aştı.
Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekorunu kırdı
Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekorunu kırdı
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