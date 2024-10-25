'Altın kaplama' hilesi kamerada! Altın test makinesi bile anlayamadı

İstanbul'daki kuyumcular sitesine dadanan bir çete, altın uzmanlarını bile kandırdı. 5 ayrı kuyumcuya sahte ürün satmayı başardı. Gümüşün üstüne altın kaplayarak kuyumculara giden çetenin oyununu, altın test makinesi bile anlayamadı.

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