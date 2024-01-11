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Altın dolu poşeti sahibine teslim etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 16:02
Kocaeli'de yaşayan Şentürk Daşdemir, yol kenarında bir poşet içerisinde altın buldu. 59 yaşındaki adam değeri yaklaşık 100 bin lira olan ziynet eşyaları sahibine ulaştırdı.
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Altın dolu poşeti sahibine teslim etti
Altın dolu poşeti sahibine teslim etti
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