Altın dolu poşeti sahibine teslim etti

Kocaeli'de yaşayan Şentürk Daşdemir, yol kenarında bir poşet içerisinde altın buldu. 59 yaşındaki adam değeri yaklaşık 100 bin lira olan ziynet eşyaları sahibine ulaştırdı.

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