01 Kasım 2024, Cuma
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Altıda da üstü de zenginliklerle dolu bir ilçe: Emet

Altıda da üstü de zenginliklerle dolu bir ilçe: Emet

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 13:17
A Haber ekipleri zengin bor madenleri, jeotermal kaynakları, tescilli lezzetleriyle ön plana çıkan Kütahya Emet'e gitti. İşte Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Selçuk Aydın'ın Emet izlenimleri…
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