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ALS hastaları için umut ışığı! Robot kol ile hareket edebilecek…

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 16.07.2024 13:43
Sakarya'dan ALS hastalarına umut ışığı olacak bir proje hayata geçti. TÜBİTAK destekli geliştirilen projede beyin sinyallerini algılayan yapay zeka destekli robot kol üretildi.
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ALS hastaları için umut ışığı!
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