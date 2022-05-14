Alpler değil Cilo! Terörden temizlenen Yüksekova’da artık huzur hâkim

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baharda açan sarı renkli çiçeklerle seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı. 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, fotoğraf sanatçılarının ise ilgi odağı oluyor.