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Alpler değil Cilo! Terörden temizlenen Yüksekova'da artık huzur hâkim

DHA
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Giriş: 14.05.2022 14:39
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baharda açan sarı renkli çiçeklerle seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı. 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, fotoğraf sanatçılarının ise ilgi odağı oluyor.
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