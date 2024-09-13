13 Eylül 2024, Cuma
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Alperen Bulanıkoğlu'nun şüpheli ölümü? Evi komşu mu yaktı? Müge Anlı'da yürek yakan feryat
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen ve 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun hayatını kaybettiği yangın gündeme geldi. Geçtiğimiz ay Tosya'nın Bürnük köyünde çıkan yangında üç ev tamamen yanarken, 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun cesedi enkazda bulundu. Alperen'in ailesi yangının köyde husumetli oldukları bir kişi tarafından çıkartıldığını iddia ederken, o komşu canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti. İşte detaylar...