Alper Gezeravcı Türk hekimlerine emanet

Alper Gezeravcı, 14 günlük uzay görevinin ardından dünyaya döndüğünde türk hekimleri tarafından karşılanacak. Gezeravcı'nın vücudunu yeni bir adaptasyon süreci bekliyor. Sağlık bilimleri üniversitesi'nde bulunan Hava ve Uzay Fizyolojisi Eğitim Merkezi'de uzaya gidecek adayların sağlık ve psikolojik taramalarını gerçekleştiriyor. Gezeravcı, dünya'ya döndüğünde 3 gün boyunca bu merkezde kontrol altında tutulacak.