25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un spor yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu!

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un spor yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2022 16:16
Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Barış Arduç, büyük beğeni topladı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Arduç, bu kez paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan oyuncu, spor yaptığı anları kendi sosyal medya hesabında paylaştı olay oldu.
Barış Arduç’un spor yaptığı anlar gündem oldu!
Barış Arduç’un spor yaptığı anlar gündem oldu!
İETT otobüsünü otomobille bağlayıp çektiler
İETT otobüsünü otomobille bağlayıp çektiler
Türkiye’nin en soğuk ili: Eksi 30,9
Türkiye'nin en soğuk ili: Eksi 30,9
Ölümle biten ortaklık
Ölümle biten ortaklık
Uzman isim saat verdi: Anadolu yakasını...
Uzman isim saat verdi: Anadolu yakasını...
7 yılın ardından ilk kez görüldü!
7 yılın ardından ilk kez görüldü!
Otogarlardan çıkışlar ne zaman açılacak?
Otogarlardan çıkışlar ne zaman açılacak?
Gökyüzünde ilginç görüntü
Gökyüzünde ilginç görüntü
Soğuk havada iç ısıtan sözler
Soğuk havada iç ısıtan sözler
Kerziban Keskin’in cesedini parçalara bölmüşler!
Kerziban Keskin'in cesedini parçalara bölmüşler!
Basın Ekspres’te kabus gibi gece geçirdiler! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum
Basın Ekspres'te kabus gibi gece geçirdiler! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum
Arnavutköy’deki otel fırsatçılığı!
Arnavutköy'deki otel fırsatçılığı!
Daha Fazla Video Göster