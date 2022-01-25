25 Ocak 2022, Salı
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un spor yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu!
Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Barış Arduç, büyük beğeni topladı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Arduç, bu kez paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan oyuncu, spor yaptığı anları kendi sosyal medya hesabında paylaştı olay oldu.