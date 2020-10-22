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Almanya’nın kovid-19 aşısı denenmeye başlandı

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Giriş: 22.10.2020 10:25
Güncelleme:22.10.2020 10:31
Almanya’dan getirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gönüllü sağlık çalışanlarında deneniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, aşı ile ilgili bilgiler verdi.

Almanya'dan getirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllü sağlık çalışanlarında deneniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, aşı ile ilgili bilgiler verdi.

Cantürk, "Bu çok güzel bir gelişme. Biz yaklaşık 15-20 gündür Çin'den gelen aşıyı yapıyorduk. Alman aşısı daha özellikli bir aşı." ifadelerini kullandı.

Aşı denemesi Türkiye'de 9 merkezde aynı anda başladı.

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