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Almanya’nın kovid-19 aşısı denenmeye başlandı
Almanya’dan getirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gönüllü sağlık çalışanlarında deneniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, aşı ile ilgili bilgiler verdi.
Almanya'dan getirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllü sağlık çalışanlarında deneniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, aşı ile ilgili bilgiler verdi.
Cantürk, "Bu çok güzel bir gelişme. Biz yaklaşık 15-20 gündür Çin'den gelen aşıyı yapıyorduk. Alman aşısı daha özellikli bir aşı." ifadelerini kullandı.
Aşı denemesi Türkiye'de 9 merkezde aynı anda başladı.
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