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Almanya’dan Zongudak’a mezar yolculuğu! Rüyasında lahit mezarı gördü kazı başlattı

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Giriş: 12.01.2023 16:31
Almanya'da yaşayan Nazmiye Karaman 6 yıl önce bir rüya gördü. Memleketlerindeki arazilerinde bir lahit mezar vardı. Hep "Acaba?" sorusuyla yaşadı. Gerekli izinleri alıp Zonguldak'a geldi kazı çalışması başlattı.
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