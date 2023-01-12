Almanya’dan Zongudak’a mezar yolculuğu! Rüyasında lahit mezarı gördü kazı başlattı

Almanya'da yaşayan Nazmiye Karaman 6 yıl önce bir rüya gördü. Memleketlerindeki arazilerinde bir lahit mezar vardı. Hep "Acaba?" sorusuyla yaşadı. Gerekli izinleri alıp Zonguldak'a geldi kazı çalışması başlattı.

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