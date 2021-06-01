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Almanya'dan Polonya'ya gitti! Dönüşte yorgun düşen posta güvercini Türk dönercisinde mola verdi

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Giriş: 01.06.2021 16:22
Güncelleme:01.06.2021 16:31
Almanya’nın Hannover kentinden Polonya’ya posta götüren güvercin, dönüş yolunda başkent Berlin’de Türk dönerci Recep Kılıç’ın dükkanında mola verdi. Dükkana giren güvercini besleyen Kılıç, "Dönüşte acıkmış, Berlin'de bizde mola verdi" dedi. Posta güvercini, Berlin’de dinlendikten yaklaşık 16 saat sonra ise yolculuğunu tamamlayarak Hannover‘a geri döndü.
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