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Almanya'dan Polonya'ya gitti! Dönüşte yorgun düşen posta güvercini Türk dönercisinde mola verdi
Almanya’nın Hannover kentinden Polonya’ya posta götüren güvercin, dönüş yolunda başkent Berlin’de Türk dönerci Recep Kılıç’ın dükkanında mola verdi. Dükkana giren güvercini besleyen Kılıç, "Dönüşte acıkmış, Berlin'de bizde mola verdi" dedi. Posta güvercini, Berlin’de dinlendikten yaklaşık 16 saat sonra ise yolculuğunu tamamlayarak Hannover‘a geri döndü.