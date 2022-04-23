23 Nisan 2022, Cumartesi
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Almanya’dan eşinin memleketini tanımaya geldi! Magandaların saldırısına maruz kaldı
Almanya’dan Paskalya tatilinde karısının memleketi Denizli’yi tanımak için gelen gurbetçi adam, trafik magandalarının saldırısına maruz kaldı. Trafikte yaya önceliği meselesinde tartıştığı 2 şahıs tarafından dövülen gurbetçi, burnunu kıran şoförü tek yumrukla yere serdi.