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Almanya'dan çarpıcı PKK raporu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 14:14
Güncelleme:23.06.2024 14:14
Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın raporunda terör örgütü PKK'yla ilgili çarpıcı tespitler yer aldı. Rapora göre, PKK 'bağış kampanyası' adıyla haraç alıyor. Son bir yılda 300'den fazla kişi PKK'ya katıldı. Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ayrıntıları aktardı.
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