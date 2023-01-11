11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Almanya’dan bisikletle Türkiye’ye geldi! 4,5 aylık yolculuğun sonunda Türk babasıyla tanıştı

Almanya’dan bisikletle Türkiye’ye geldi! 4,5 aylık yolculuğun sonunda Türk babasıyla tanıştı

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2023 16:26
Türk babası Duran Tekin ile tanışmak için Almanya’dan bisikletle yola çıkan 33 yaşındaki Madeline Hoffmann, 4,5 ay süren yolculuğunu tamamlayarak Kayseri’deki babası ile buluştu. Türkiye'ye ilk kez geldiğini aktaran Hoffmann, "Bu seyahatte sadece babamla buluşmak değil olabildiğince Türkiye'yi ve Türk halkını görmek, ikinci kültürümü öğrenmek isterim. Türk müziği dinlemek, Türk yemekleri ve birkaç Türkçe kelime öğrenmek istiyorum." dedi.
Zerin’in sır ölümü! İntihar mı yoksa cinayet mi?
Zerin’in sır ölümü! İntihar mı yoksa cinayet mi?
Yangından etkilenen bölgelerden çamur aktı!
Yangından etkilenen bölgelerden çamur aktı!
Almanya’dan bisikletle Türkiye’ye geldi!
Almanya’dan bisikletle Türkiye’ye geldi!
Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı!
Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı!
Uludağ’da kar etkili oluyor
Uludağ'da kar etkili oluyor
Duygularını A Haber’e anlattı
Duygularını A Haber’e anlattı
Antalya’da fırtına! Ağaçlar devrildi
Antalya'da fırtına! Ağaçlar devrildi
Sevgilisini bıçakla katletti ardından kendini astı!
Sevgilisini bıçakla katletti ardından kendini astı!
Neye uğradığını şaşırdı
Neye uğradığını şaşırdı
Katledilen Nazan’ın eşiyle son konuşması
Katledilen Nazan'ın eşiyle son konuşması
Rus turiste taksiciden skandal teklif!
Rus turiste taksiciden skandal teklif!
İşte adab-ı muaşeret kuralları
İşte adab-ı muaşeret kuralları
Daha Fazla Video Göster