Almanya’dan bisikletle Türkiye’ye geldi! 4,5 aylık yolculuğun sonunda Türk babasıyla tanıştı

Türk babası Duran Tekin ile tanışmak için Almanya’dan bisikletle yola çıkan 33 yaşındaki Madeline Hoffmann, 4,5 ay süren yolculuğunu tamamlayarak Kayseri’deki babası ile buluştu. Türkiye'ye ilk kez geldiğini aktaran Hoffmann, "Bu seyahatte sadece babamla buluşmak değil olabildiğince Türkiye'yi ve Türk halkını görmek, ikinci kültürümü öğrenmek isterim. Türk müziği dinlemek, Türk yemekleri ve birkaç Türkçe kelime öğrenmek istiyorum." dedi.