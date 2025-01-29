Almanya’da Türk döneri seçim kampanyası oldu! Kimse siyasilerin verdiği söze inanmıyor

Almanya’da seçim atmosferi ısındı, vaatler çeşitlendi. Ülkede Türk döneri fiyatları seçim kampanyalarının gündeminde. Hükümet ve muhalefet partileri, Türk dönerinin fiyatını düşürme vaadiyle seçmenlerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Döner fiyatlarının yükselişi, Türk ve Alman vatandaşlarının ortak konusu haline gelirken, siyasilerin bu vaadi dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya’daki Türk döneri tartışmalarını vatandaşlara sordu. Döner fiyatlarının seçmen tercihlerine etkisi ve bu vaatlerin seçime nasıl yön vereceği Almanya'da merak konusu. İşte Almanya sokaklarından renkli anlar ve seçim kampanyalarının döner üzerindeki etkileri…

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