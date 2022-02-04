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Almanya'da ölüme terk edilen Türk vatana geri getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2022 12:10
Hollanda'da lösemi teşhisiyle kaldırıldığı hastanede fişi çekilmek istenen 24 yaşındaki Dilara, Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilmişti. Uluslararası basında geniş yankı bulan olayın üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden, benzer durum bu kez Almanya’da yaşandı. Alman doktorların tedavi etmeyi reddettiği kanser hastası Ahmet Demiray, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.
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