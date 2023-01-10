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Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazandı, memleketinde ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı

DHA
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Giriş: 10.01.2023 15:19
Almanya'da lotodan 10 milyon euro büyük ikramiyeyi tutturan Kürşat Yıldırım (42), memleketi Kırşehir'e geldi. Yıldırım, Kırşehir'e odunu, kömürü olmayan insanlara, yetimlere yardım etmek amacıyla geldim. 300 bin TL tutarında yardımım dokundu. Memleketimden 'Sen burada doğup büyüdün. Memleketine destek vermiyorsun. Bizlerin mesajlarına dönüş dahi yapmıyorsun' diye mesaj aldım. Bütün her şeye yetişemiyorum. Günde 1 milyon kişi yazıyor. Bir de bir anda televizyon, gazete bütün herkes üzerime gelince ne yapacağımı şaşırıyorum dedi.
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