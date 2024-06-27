27 Haziran 2024, Perşembe
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Almanya'da çifte vatandaşlık başlıyor
Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa bugün yürürlüğe giriyor. Yasayla birlikte Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları Türk vatandaşlığından ayrılmak zorunda kalmayacak. Ayrıca Alman vatandaşlığına geçmeye ilişkin süre de 8 yıldan 5 yıla indiriliyor. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.