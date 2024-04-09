Almanya’da bayram telaşı: Türkler olarak kültürümüzü yaşatıyoruz

Dünyanın dört bir yanında Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı karşılıyor. Bayram telaşının yaşandığı noktalardan biri de Almanya. A Haber ekibi Almanya'daki Türklere mikrofon uzattı duygularını sordu.

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