02 Haziran 2022, Perşembe
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Almanya ölüme terk etti Türkiye sahip çıktı! Osman Kızılkaya'nın kızı Hasret yaşadıklarını anlattı: Doktorların hiçbiri fark etmedi
Almanya'da doktorlar, 59 yaşındaki Türk vatandaşı Osman Kızılkaya'yı "beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etti. A Haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na talimat verdi; Kızılkaya, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Osman Kızılkaya’nın kızı Hasret Kızılkaya, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Kızılkaya, "Babam fenalaşmıştı evde biz onu hastaneye götürdük. Hastanede babama her şeyi yapmışlar bizi aradı babam dedi ki kızım beni alın. Tam yola çıkmıştık babam orada düşüp beyin kanaması geçiriyor. Saatlerce kimse fark etmedi. 5-6 saat beyin kanaması geçirerek kaldı. Babanız uyanmıyor ama nedenini bilmiyoruz dediler aradılar. Ertesi gün fark ediliyor beyin kanaması geçirdiği. Doktorların hiçbirisi fark etmedi." ifadelerini kullandı.