Almanya İsrail'e silah ihracatını durdurdu! Almanya ile İsrail arasında ipler gerildi
Almanya İsrail’e silah ihracatını durdurdu! Almanya ile İsrail arasında ipler gerildi

Almanya İsrail'e silah ihracatını durdurdu! Almanya ile İsrail arasında ipler gerildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 13:40
İşgalci İsrail'in Gazze'yi ilhak kararından sonra Almanya İsrail'e savaşta kullanabileceği silahların ihracatını askıya aldığını açıkladı. Katil Netanyahu da Almanya'ya bu kararından ötürü oldukça sert tepki gösterdi. Hal böyle olunca iki ülke arasında ipler bir hayli gerildi. Almanya’dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
