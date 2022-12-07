Almanya Ece’nin ölümüyle sarsıldı! Okul yolunda bıçaklı saldırıya kurban gitti

Almanya'nın Ulm kentine yakın Illerkirchberg beldesinde 27 yaşındaki Eritreli bir sığınmacı, 14 yaşındaki Ece Sarıgül ile 13 yaşındaki kız arkadaşı Nerea M.’e okul yolunda bıçakla saldırdı. Elim olay sonucu Ece’nin hayatını kaybetmesi büyük acıya sebep oldu.