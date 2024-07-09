Almanya döneri 'milli yemek' ilan etti! Almanya: Döner Berlin'de bulundu

Türkiye'nin döneri tescil ettirme başvurusundan sonra Almanya, dönerin Berlin'de bulunduğunu ve "Alman ulusal yemeği" olduğunu iddia etti. Türkiye'nin talebi kabul edilirse Almanya'daki dönerciler ürünlerini 'döner' adıyla değil 'dönen şiş kebabı' adıyla satabilecek. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı.

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