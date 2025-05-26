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Alman polisi Emrah Durkal’ı mahkemeye vermişti! Mahkeme ifade özgürlüğü dedi beraat etti

Alman polisi Emrah Durkal’ı mahkemeye vermişti! Mahkeme “ifade özgürlüğü" dedi beraat etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 09:14
Emrah Durkal, Almanya'da yakın arkadaşı Ertekin Özkan bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü. İfade özgürlüğü kapsamında arkadaşının hakkını aradığı için Durkal o polis memuru tarafından dava edildi. Son olarak 2024 eylül ayından bu yana süren davada mahkeme kararını verdi.
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Alman polisi Emrah Durkal’ı mahkemeye vermişti! Mahkeme ifade özgürlüğü dedi beraat etti
Mahkeme ifade özgürlüğü dedi beraat etti
Mahkeme “ifade özgürlüğü" dedi beraat etti
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