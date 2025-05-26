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Alman polisi Emrah Durkal’ı mahkemeye vermişti! Mahkeme “ifade özgürlüğü" dedi beraat etti
Emrah Durkal, Almanya'da yakın arkadaşı Ertekin Özkan bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü. İfade özgürlüğü kapsamında arkadaşının hakkını aradığı için Durkal o polis memuru tarafından dava edildi. Son olarak 2024 eylül ayından bu yana süren davada mahkeme kararını verdi.