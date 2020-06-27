27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alman hasta tedavi için Türkiye’yi tercih etti!

Alman hasta tedavi için Türkiye’yi tercih etti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2020 10:59
Güncelleme:27.06.2020 11:01
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan 76 yaşındaki Gunter Schweıghart göğsünden ciddi şekilde rahatsızlandı. Ameliyat olması gerekiyordu ama o tedavi için ülkesi Almanya yerine Türkiye’yi tercih etti. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Şimdi tek bir hayal kuruyor o da çok sevdiği motoruna yeniden binebilmek.

"ORTA DOĞU'DAKİ EN BÜYÜK HASTANELERDEN BİRİNE SAHİPSİNİZ"

Arkadaşlarının tavsiyesiyle Tükiye'de tedavi olmayı tercih eden Gunter Schweıghart, "Orta Doğu'daki en büyük hastanelerden birine sahipsiniz. Sadece bir profesör yok, birçok profesör var ve hepsi çok deneyimli. O yüzden buranın benim için çok daha iyi olacağını düşündüm." dedi.

"TÜRKLER GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

Zorlu ameliyat için Tavi yöntemiyle tedavi edilen 76 yaşındaki Schweıghart, "Ben Almanya'da çok fazla Türk ile tanıştım ve Türkler gerçekten çok iyi o yüzden burada kendimi çok iyi hissediyorum. Burada kendimi hiç yalnız hissetmedim. Türkçe bilmediğim halde bana tercüman getirdiler." diye konuştu.

Türkiye’nin gücünü dünya gördü!
Türkiye’nin gücünü dünya gördü!
Büyük korkuya yol açtı! Manzara felaket
Büyük korkuya yol açtı! Manzara felaket
Sosyal medyayı ayaklandı! Sokak ortasında dehşet
Sosyal medyayı ayaklandı! Sokak ortasında dehşet
Kayıp Derya'dan acı haber
Kayıp Derya'dan acı haber
Okullar virüse karşı dezenfekte edildi
Okullar virüse karşı dezenfekte edildi
PKK'dan kalleş saldırı! Camide katlettiler
PKK'dan kalleş saldırı! Camide katlettiler
Levyeli satırlı dehşet! İşte görüntüler
Levyeli satırlı dehşet! İşte görüntüler
Manisa'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video
Manisa'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video
Direksiyon başında uyudu faciaya yol açtı! Konya'da iki kazada 9 kişi hayatını kaybetti |Video
Direksiyon başında uyudu faciaya yol açtı! Konya'da iki kazada 9 kişi hayatını kaybetti |Video
İstanbul'da yine aynı rezalet!
İstanbul'da yine aynı rezalet!
İşte birlikteliğin karesi
İşte birlikteliğin karesi
Bakanlık duyurdu! 1 Temmuz itibariyle perde kalkıyor
Bakanlık duyurdu! 1 Temmuz itibariyle perde kalkıyor
Daha Fazla Video Göster