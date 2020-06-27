Alman hasta tedavi için Türkiye’yi tercih etti!

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan 76 yaşındaki Gunter Schweıghart göğsünden ciddi şekilde rahatsızlandı. Ameliyat olması gerekiyordu ama o tedavi için ülkesi Almanya yerine Türkiye’yi tercih etti. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Şimdi tek bir hayal kuruyor o da çok sevdiği motoruna yeniden binebilmek.

"ORTA DOĞU'DAKİ EN BÜYÜK HASTANELERDEN BİRİNE SAHİPSİNİZ"

Arkadaşlarının tavsiyesiyle Tükiye'de tedavi olmayı tercih eden Gunter Schweıghart, "Orta Doğu'daki en büyük hastanelerden birine sahipsiniz. Sadece bir profesör yok, birçok profesör var ve hepsi çok deneyimli. O yüzden buranın benim için çok daha iyi olacağını düşündüm." dedi.

"TÜRKLER GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

Zorlu ameliyat için Tavi yöntemiyle tedavi edilen 76 yaşındaki Schweıghart, "Ben Almanya'da çok fazla Türk ile tanıştım ve Türkler gerçekten çok iyi o yüzden burada kendimi çok iyi hissediyorum. Burada kendimi hiç yalnız hissetmedim. Türkçe bilmediğim halde bana tercüman getirdiler." diye konuştu.