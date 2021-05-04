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Alman Emine Baltacı’nın vasiyeti yerine getirildi!

İHA
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Giriş: 04.05.2021 09:18
Güncelleme:04.05.2021 09:25
Almanya'da, 40 yıl önce Türk komşularının dostluğundan etkilenerek Müslüman olup 'Emine Baltacı' adını alan Almanya vatandaşı Renate (83), huzurevinde hayatını kaybetti. Baltacı'nın cenazesi, vasiyeti üzerine getirildiği Trabzon’un Sürmene ilçesinde toprağa verildi.Trabzon Gültepe Mahallesi muhtarı Efendioğlu: Atatürk Anzak askerlerine “Burada dost bir vatanın toprağındasınız, huzur içinde uyuyun” diye mektup yazdı. O da artık bizim annemiz, ablamız...
Alman Emine Baltacı’nın vasiyeti yerine getirildi!
Alman Emine Baltacı’nın vasiyeti yerine getirildi!
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