12 Aralık 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Alkolün etkisi ile kaza yaptı! Aracını bırakıp hastaneye gitti

Alkolün etkisi ile kaza yaptı! Aracını bırakıp hastaneye gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2024 01:39
Çorum’da E.B. (38) idaresindeki 19 ACD 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Aracını bırakan E.B. kendi imkanları ile şehirdeki özel bir hastaneye gitti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sırasında araçta alkol şişelerinin olduğu belirlendi. Hastanedeki sürücünün yapılan kontrollerinde 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alkolün etkisi ile kaza yaptı! Aracını bırakıp hastaneye gitti
Alkolün etkisi ile kaza yaptı! Aracını bırakıp hastaneye gitti
Alkolün etkisi ile kaza yaptı! Aracını bırakıp hastaneye gitti
4 bin yıllık Harput sisten kayboldu!
4 bin yıllık Harput sisten kayboldu!
Apartmanda yangın çıktı! Anne ve çocuk dumandan etkilendi
Apartmanda yangın çıktı! Anne ve çocuk dumandan etkilendi
Batıkent metro istasyonunda yangın paniği!
Batıkent metro istasyonunda yangın paniği!
Tır şarampole devrildi: Yaralılar kabinde sıkıştı!
Tır şarampole devrildi: Yaralılar kabinde sıkıştı!
Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi
Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi
Oğlu 3 kişiyi yaraladı baba da ilk duruşmada tutuklandı
Oğlu 3 kişiyi yaraladı baba da ilk duruşmada tutuklandı
Tem otoyolunda korkutan yangın
Tem otoyolunda korkutan yangın
Van’da ev yangını
Van’da ev yangını
Yörükler örf ve adetlerini yaren gecesinde yaşattı
Yörükler örf ve adetlerini yaren gecesinde yaşattı
Benzin istasyonunun duvarı çöktü
Benzin istasyonunun duvarı çöktü
2 katlı ev alev alev yandı
2 katlı ev alev alev yandı
Daha Fazla Video Göster