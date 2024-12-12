Alkolün etkisi ile kaza yaptı! Aracını bırakıp hastaneye gitti

Çorum’da E.B. (38) idaresindeki 19 ACD 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Aracını bırakan E.B. kendi imkanları ile şehirdeki özel bir hastaneye gitti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sırasında araçta alkol şişelerinin olduğu belirlendi. Hastanedeki sürücünün yapılan kontrollerinde 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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