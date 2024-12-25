25 Aralık 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı!
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı!

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2024 01:53
Karabük çevre yolu valilik binası karşısında meydana gelen trafik kazasında, Serdar Erdoğan idaresindeki 78 ABE 871 plakalı Tofaş marka otomobil hızla ilerlediği sırada yoldan çıkarak orta refüjde yer alan ağaca çarpıp sürüklenerek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile ikiye bükülen otomobilde sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Özcan Akbıyık (35) otomobilden yola fırladı. Durumu ağır ve bilinci kapalı olan sürücü Erdoğan ile yanındaki arkadaşına o sırada yoldan geçmekte olan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde görevli doktor ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, sürücüsü Serdar Erdoğan'ın ehliyetinin ise daha önce alkolden yapılan işlem ile geçici olarak geri alındığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı!
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı!
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı!
Antalya’da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Antalya’da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Atak geçiren parkinson hastasının yardımına gece bekçileri yetişti
Atak geçiren parkinson hastasının yardımına gece bekçileri yetişti
Kadınlar arasında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var
Kadınlar arasında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var
Fabrikadaki yangın komşu mahalleden görüntülendi
Fabrikadaki yangın komşu mahalleden görüntülendi
Kent asansörlerine zarar veren şahıslar kamerada
Kent asansörlerine zarar veren şahıslar kamerada
Yılbaşına sayılı günler kala 400 litre kaçak şarap ele geçirildi
Yılbaşına sayılı günler kala 400 litre kaçak şarap ele geçirildi
Alevlerin arasından son anda kurtarıldı
Alevlerin arasından son anda kurtarıldı
Esenyurt’ta 24 yaşındaki gencin intihar ettiği belirlendi!
Esenyurt’ta 24 yaşındaki gencin intihar ettiği belirlendi!
Emniyet Müdürü Yıldız asayiş uygulamasında!
Emniyet Müdürü Yıldız asayiş uygulamasında!
Antalya Manavgat’ı yine sel vurdu!
Antalya Manavgat'ı yine sel vurdu!
Diyarbakır’da bir grup tekme tokat birbirine böyle girdi
Diyarbakır'da bir grup tekme tokat birbirine böyle girdi
Daha Fazla Video Göster