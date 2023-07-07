Alkollü sürücünün çarptığı otomobilde can pazarı kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arkadan çarpma sonucu kontrolden çıkıp ters dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıkarken, şahsa hem cezai işlem uygulandı hem ehliyetine el konuldu.