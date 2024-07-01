01 Temmuz 2024, Pazartesi
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Alkollü sürücünün Bodrum'da başlayan kaçışı Milas'ta sona erdi
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki çevirmeden kaçan sürücü Milas'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü olduğunu ve çevirmeden kaçtığını kabul eden şahıs polis ekiplerine güçlük çıkartıp, tehdit etti.