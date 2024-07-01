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Alkollü sürücünün Bodrum'da başlayan kaçışı Milas'ta sona erdi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 09:23
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki çevirmeden kaçan sürücü Milas'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü olduğunu ve çevirmeden kaçtığını kabul eden şahıs polis ekiplerine güçlük çıkartıp, tehdit etti.
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