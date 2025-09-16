16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Alkollü sürücüden polise beddua yağmuru
Alkollü sürücüden polise beddua yağmuru

Alkollü sürücüden polise beddua yağmuru

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 00:20
Aksaray’da cezaevinden izinli çıkan ve 2. kez alkollü yakalanan sürücü, polislere dakikalarca yalvardıktan sonra beddualar savurdu. “Allah inşallah sizin de başınıza verir” diyen 41 yaşındaki Şerafettin B., “Devlet memurusunuz, bizim sayemizde” sözleriyle de tepki çekti. 1.47 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, 11 bin 622 TL para cezası kesildi. Aracı eşine teslim edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis memurlarına beddua eden sürücünün çelişkili sözleri ise dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alkollü sürücüden polise beddua yağmuru
Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı
Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı
Alev alev yanan tırın sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı
Alev alev yanan tırın sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı
Bursa’da asansör boşluğuna düşen genç yaralandı
Bursa’da asansör boşluğuna düşen genç yaralandı
Emniyet müdüründen şehit çocuğuna vefa
Emniyet müdüründen şehit çocuğuna vefa
Apartmana yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu
Apartmana yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu
Alkollü sürücüden polise beddua yağmuru
Alkollü sürücüden polise beddua yağmuru
Elazığ’da duyulan patlama sesinin nedeni belli oldu
Elazığ’da duyulan patlama sesinin nedeni belli oldu
Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada!
Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada!
Hindistan’da dehşet: Alkollü kamyon sürücüsü can aldı
Hindistan’da dehşet: Alkollü kamyon sürücüsü can aldı
Hileli ürün satan tazminat ödeyecek!
Hileli ürün satan tazminat ödeyecek!
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Eski yenişehir Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Eski yenişehir Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster