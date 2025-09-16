Alkollü sürücüden polise beddua yağmuru

Aksaray’da cezaevinden izinli çıkan ve 2. kez alkollü yakalanan sürücü, polislere dakikalarca yalvardıktan sonra beddualar savurdu. “Allah inşallah sizin de başınıza verir” diyen 41 yaşındaki Şerafettin B., “Devlet memurusunuz, bizim sayemizde” sözleriyle de tepki çekti. 1.47 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, 11 bin 622 TL para cezası kesildi. Aracı eşine teslim edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis memurlarına beddua eden sürücünün çelişkili sözleri ise dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN