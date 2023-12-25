Alkollü sürücüden ambulansa taciz! Ambulansı karakola çekti

Son dönemde giderek artan trafik magandalarından biri, İstanbul'da içinde hasta olan ambulansa kabus gibi dakikalar yaşattı. Ambulansa önce çarpan sürücü, ardından trafikte takibe başladı. Kilometrelerce süren takip sırasında, tehditler bitmek bilmedi. Ambulans sürücüsü sonunda direksiyonu karakola kırınca, maganda da yakayı ele verdi.

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