25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alkollü sürücüden ambulansa taciz! Ambulansı karakola çekti

Alkollü sürücüden ambulansa taciz! Ambulansı karakola çekti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2023 16:44
Güncelleme:25.12.2023 16:44
Son dönemde giderek artan trafik magandalarından biri, İstanbul'da içinde hasta olan ambulansa kabus gibi dakikalar yaşattı. Ambulansa önce çarpan sürücü, ardından trafikte takibe başladı. Kilometrelerce süren takip sırasında, tehditler bitmek bilmedi. Ambulans sürücüsü sonunda direksiyonu karakola kırınca, maganda da yakayı ele verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da yetiştirilip 6 ili yeşertiyorlar
Erzurum’da yetiştirilip 6 ili yeşertiyorlar
Alkollü sürücüden ambulansa taciz!
Alkollü sürücüden ambulansa taciz!
2 genç sokak ortasında katledildi!
2 genç sokak ortasında katledildi!
Esenyurt’ta yıkılan bina yola çöktü
Esenyurt'ta yıkılan bina yola çöktü
Gence silahlı saldırı anı kamerada
Gence silahlı saldırı anı kamerada
Sivil toplum kuruluşlarından tarihi çağrı!
Sivil toplum kuruluşlarından tarihi çağrı!
Aç kalan tilki şehre indi
Aç kalan tilki şehre indi
Üniversitede tepki çeken olayla ilgili inceleme!
Üniversitede tepki çeken olayla ilgili inceleme!
O illere yoğun kar geliyor!
O illere yoğun kar geliyor!
Sürü halinde ortaya çıktılar! Tarlada...
Sürü halinde ortaya çıktılar! Tarlada...
Kafasına sopayla vurarak öldürdü!
Kafasına sopayla vurarak öldürdü!
Pendik’te tır bariyerlere çarptı!
Pendik’te tır bariyerlere çarptı!
Daha Fazla Video Göster