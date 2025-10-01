Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti: O anlar kamerada

Bursa'da direksiyon başına alkollü geçtiği öne sürülen sürücü, trafiği kesip, trafik polisi gibi hareketler yaptı. Sürücüler kornayla tepki gösterirken, alkolün etkisiyle bir süre konuşan şahıs, aracına binip devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

