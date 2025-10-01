01 Ekim 2025, Çarşamba

Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti: O anlar kamerada
Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti: O anlar kamerada

Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 15:29
Bursa'da direksiyon başına alkollü geçtiği öne sürülen sürücü, trafiği kesip, trafik polisi gibi hareketler yaptı. Sürücüler kornayla tepki gösterirken, alkolün etkisiyle bir süre konuşan şahıs, aracına binip devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
