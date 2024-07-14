14 Temmuz 2024, Pazar
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Alkollü sürücü, “Senin görevin bu değil” diyerek gazetecinin üzerine yürüdü
Aksaray'da alkollü olarak direksiyon başında polise yakalanan sürücü, uygulamayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Senin görevin bu değil” deyip gazetecinin üzerine yürüdü. Ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil döken sürücü sürekli telefonla birilerini arayıp yardım istedi ama cezadan kurtulamadı.