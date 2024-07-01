01 Temmuz 2024, Pazartesi
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Alkollü sürücü polisin peşinden ayrılmadı, “İstediğiniz cezayı yazın aracı bağlamayın”
Bursa'da trafik polisleri gece boyu yaptığı uygulamada alkollü sürücülere geçit vermedi. Denetimlere takılan bir sürücü 113 promil alkollü çıkınca, polisin peşini bırakmadı. Dakikalarca dil döken sürücü, aracın bağlanmasına isyan edip, “Hepimiz insanız” diyerek kendini savundu.