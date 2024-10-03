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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı o anlar kamerada

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı o anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 12:17
İstanbul Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 5 araba ve 1 motosiklete çarptı. Kazada araçlardan bazıları ve motosiklet kullanılamaz hale gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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