05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! İstanbul'un göbeğinde trafiği felç etti
İstanbul Şişli'de alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs trafiği birbirine kattı. Park halindeki araçlara ve motosiklete çarparak yan yatan aracın sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken, bölgede trafik kilitlendi.