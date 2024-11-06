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Alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 12:52
Antalya'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu.
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Alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı
Alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı
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