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Alkollü sürücü kaza yaptı! Park halindeki karavana çarptı

Alkollü sürücü kaza yaptı! Park halindeki karavana çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 23:35
Kocaeli’de S.Ç. yönetimindeki 41 SP 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 41 AGR 183 plakalı karavana çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkışırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan sürücü tedaviyi reddetti. Öte yandan polisin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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