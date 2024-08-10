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Alkollü sürücü kaçmaya çalıştı cezayı yedi! Yer: Kırıkkale

Alkollü sürücü kaçmaya çalıştı cezayı yedi! Yer: Kırıkkale

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Giriş: 10.08.2024 07:16
Kırıkkale'de emniyet güçleri tarafından yapılan denetimler sırasında alkollü bir sürücünün kaçma girişimi dron kamerası ile görüntülendi. Yakalanan sürücüye ceza kesildi.

Kırıkkale'de emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kurallara uymayan araçlar trafikten men edilirken, toplamda 260 bin 978 TL para cezası kesildi. Alkollü bir sürücünün de uygulama noktasından kaçma girişimi dron kamerası ile kaydedildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimleri sıkılaştırıldı. Şehir genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Trafik ekipleri, emniyet kemeri kullanımı, abartılı egzoz, alkollü araç kullanımı ve cam filmi gibi ihlaller üzerinde durdu. Şehirde görünürlüğü artan motosikletler de sıkı denetim altına alındı. Kask kullanımı, plaka ve ruhsat kontrolü, egzoz ses seviyesi gibi çeşitli kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Yahşihan ilçesindeki Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, 205 araç sorgulandı ve 808 kişinin kimlik bilgileri kontrol edildi. Kurallara uymayan 7 araç trafikten men edilirken, bir sürücünün de ehliyetine el konuldu. Denetimler sonucunda toplamda 260 bin 978 TL para cezası kesildi.
Alkollü bir sürücünün uygulama noktasından kaçma girişimi dron kamerasına yansıdı. Motosikletli Yunus Timleri, kısa sürede aracı yakalayarak kaçışı engelledi. Trafik ekiplerince de sürücüye para cezası uygulandı. "Gece Kartalları" ismiyle anılan çarşı ve mahalle bekçileri de, denetimlerde polis ekiplerine destek verdi. Ayrıca, şehir genelindeki 12 umuma açık işletmede yapılan denetimlerde, kişilerin GBT kontrolleri gerçekleştirildi. Sigara içilmesine izin veren iki işletme sahibine tutanak tutuldu.

Denetimlerin, trafik ve asayişin sağlanmasına yönelik olarak devam edeceği belirtildi.

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