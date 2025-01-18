Alkollü sürücü dehşeti: Motosikletli genç 250 metre sürüklendi, hayatını kaybetti

Çorum’da 2.77 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, motosikletli 16 yaşındaki Mert Ali Y.’ye çarparak gencin ölümüne neden oldu. Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde’de meydana gelen kazada, genç sürücü yaklaşık 250 metre boyunca otomobilin altında sürüklendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu aracın altından çıkarılan Mert Ali Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından alkollü sürücü İ.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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